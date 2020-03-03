Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами (відео)



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Скріншот з відео

З'явилися кадри, на яких грецькі берегові охоронці стріляють у море біля човна з мігрантами, намагаючись примусити плавзасіб повернутись до Туреччини

Грецька берегова охорона відкрила вогонь у бік човна з мігрантами з метою не допустити перетину ними кордону. Про це повідомляє BBC.

«З'явилися кадри, на яких грецькі берегові охоронці стріляють у море біля човна з мігрантами, намагаючись примусити плавзасіб повернутись до Туреччини», - йдеться у повідомленні.

Мігрантів на іншому човні на узбережжі розлючені мешканці грецького острова Лесбос зустрічали криками «Йдіть геть!».

У мережі Twitter також з’явилося відео інциденту.

Shocking footage released by Turkey today showing Greek coastguard terrorising a boat full of refugees. Europe in 2020. pic.twitter.com/yFz7wvxadO — Loveday Morris (@LovedayM) March 2, 2020

«Шокуючі кадри, опубліковані сьогодні Туреччиною, показують, як грецька берегова охорона тероризує човен, переповнений біженцями. Європа 2020 року...», - пишуть у мережі.

Як повідомлялося, уряд Греції вирішив направити військові кораблі до островів у Егейському морі задля посилення охорони державного кордону від можливого «вторгнення» мігрантів.

Біля кордонів Туреччини очікують 1,5 млн біженців з провінції Ідліб, які шукають притулку, Туреччина не має наміру стримувати їх на своїй території, якщо вони захочуть переміститися до країн ЄС. Кількість мігрантів, які перейшли протягом останніх днів з Туреччини на грецьку територію, сягнула 130 469 людей.

Нагадаємо, президент Туреччини попередив Європу, що «мільйони мігрантів та біженців» скоро вирушать до її кордонів. Реджеп Таїп Ердоган виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.

Ердоган звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу в переселенні сирійських біженців до «безпечних зон» в Сирії. За його словами, після того, як Туреччина відкрила свої двері для мігрантів, «сотні тисяч перейшли (кордон), скоро їх будуть мільйони».

Турецький лідер не надав жодних доказів на підтвердження своїх даних, в той час як Греція заявила, що близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів від ранку неділі.

У понеділок грецька поліція повідомила про смерть молодого хлопця в результаті перекидання човна біля грецького острова Лесбос. Це перший випадок смерті з того часу, як Туреччина відкрила свій кордон на минулому тижні.

З грудня майже мільйон сирійців втекли до сирійсько-турецького кордону на тлі важких боїв в регіоні Ідліб між повстанцями, підтримуваними Туреччиною, і сирійськими урядовими силами.

Туреччина прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців, а також мігрантів з інших країн, таких як Афганістан, але попередньо стримувала їх від спроб потрапити до Європи.