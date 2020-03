Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами (відео)

З'явилися кадри, на яких грецькі берегові охоронці стріляють у море біля човна з мігрантами, намагаючись примусити плавзасіб повернутись до Туреччини

Грецька берегова охорона відкрила вогонь у бік човна з мігрантами з метою не допустити перетину ними кордону. Про це повідомляє BBC.

«З'явилися кадри, на яких грецькі берегові охоронці стріляють у море біля човна з мігрантами, намагаючись примусити плавзасіб повернутись до Туреччини», - йдеться у повідомленні.

Мігрантів на іншому човні на узбережжі розлючені мешканці грецького острова Лесбос зустрічали криками «Йдіть геть!».

У мережі Twitter також з’явилося відео інциденту.

Shocking footage released by Turkey today showing Greek coastguard terrorising a boat full of refugees. Europe in 2020. pic.twitter.com/yFz7wvxadO