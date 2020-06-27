На Львівщині рибалка заплатить 17 тис. грн штрафу за порушення карантину



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В Україні до 11 травня діяла заборона на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності

Чоловік визнав вину і просив суд суворо не карати

Сокальський районний суд Львівської області визнав чоловіка, який займався риболовлею у порушенні правил карантину і призначив штраф 17 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 червня.

За матеріалами справи 22 квітня близько 15:00 год. поблизу села Волсвин Львівської області чоловік рибалив на річці Західний Буг, чим порушив вимоги постанови Кабміну від 02.04.2020 року №255.

Зауважимо, що на момент фіксації правопорушення діяла норма, яка забороняла українцям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони.

Під час складання протоколу порушник визнав свою вину. У суді чоловік надав пояснення, в яких підтвердив свою вину визнав і просив суворо не карати.

«Враховуючи особу правопорушника, характер вчиненого правопорушення, відсутність обставин, що обтяжують та пом`якшують його покарання, вважаю за доцільне застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу, оскільки таке буде достатнім для його виховання та запобігання вчиненню ним правопорушень», - дійшов висновків районний суд.

Крім цього, рибалка заплатить 420,4 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», 19 червня Хмельницький міськрайонний суд оштрафував топ-оточення президента Зеленського, яке публічно на чолі з главою держави не виконувало вимоги епідеміологічного режиму під час візиту до Хмельницького. Санкції були застосовані до голови Офісу президента Андрія Єрмака, першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і міського голови Хмельницького Олександра Симчишина. Кожного з них оштрафували на 17 тис. грн за відвідування хмельницької кав’ярні.

При цьому суд не наважився покарати гривнею президента Володимира Зеленського. Він очолював всю компанію і засвітився у цьому закладі без маски (до речі, в поясненнях до протоколу глава держави написав: «Визнаю вину»).