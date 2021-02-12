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    Біда за бідою. Дружина Медведчука повідомила про серцевий напад у кота

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    В родині Марченко сподіваються, що кіт залишиться живим - Біда за бідою. Дружина Медведчука повідомила про серцевий напад у кота
    В родині Марченко сподіваються, що кіт залишиться живим
    Фото з відкритих джерел

    Кіт перебуває в клініці у важкому стані

    Дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко повідомила, що в її родині триває смуга негараздів, бо нездужає їхній улюблений кіт. Тварина в лікарні та перебуває у важкому стані.

    Про це Марченко написала на своїй сторінці в Instagram.

    «Ці злі дні навколо сім'ї не обійшли стороною і мого улюбленого котика. З важким серцевим нападом Кокосік потрапив до лікарні. Ми були на межі: два дня на апараті штучної вентиляції легенів, реанімація», – написала Марченко.

    Телеведуча повідомила, що вони всією родиною вірять, що з котом все буде добре.

    «Сьогодні у нас з'явилася хоч слабка, але надія. Я вірю в нього! Косенько, ти у мене сміливий і сильний котик! Тримайся! Я дякую всім лікарям клініки за вашу самовіддану професійну працю і турботу про братів наших менших, які до вас потрапляють!» – написала Оксана.

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    Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

    Нещодавно Оксана Марченко потрапила до бази «Миротворця». Щойно дізнавшись про це, вона вирішила з'ясувати «стосунки», і зателефонувала на сайт.

    Згодом, Марченко вирішила змінити свій номер телефону. Вона на камеру похвасталася, що їй телефонують люди з усього світу зі словами підтримки. Проте вона змушена заблокувати цей номер та взяти інший, бо їй набридають недоброзичливці.

    Теги: напад лікарня Оксана Марченко тварини дружина
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