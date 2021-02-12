Біда за бідою. Дружина Медведчука повідомила про серцевий напад у кота

Кіт перебуває в клініці у важкому стані

Дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко повідомила, що в її родині триває смуга негараздів, бо нездужає їхній улюблений кіт. Тварина в лікарні та перебуває у важкому стані.

Про це Марченко написала на своїй сторінці в Instagram.

«Ці злі дні навколо сім'ї не обійшли стороною і мого улюбленого котика. З важким серцевим нападом Кокосік потрапив до лікарні. Ми були на межі: два дня на апараті штучної вентиляції легенів, реанімація», – написала Марченко.

Телеведуча повідомила, що вони всією родиною вірять, що з котом все буде добре.

«Сьогодні у нас з'явилася хоч слабка, але надія. Я вірю в нього! Косенько, ти у мене сміливий і сильний котик! Тримайся! Я дякую всім лікарям клініки за вашу самовіддану професійну працю і турботу про братів наших менших, які до вас потрапляють!» – написала Оксана.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Нещодавно Оксана Марченко потрапила до бази «Миротворця». Щойно дізнавшись про це, вона вирішила з'ясувати «стосунки», і зателефонувала на сайт.

Згодом, Марченко вирішила змінити свій номер телефону. Вона на камеру похвасталася, що їй телефонують люди з усього світу зі словами підтримки. Проте вона змушена заблокувати цей номер та взяти інший, бо їй набридають недоброзичливці.