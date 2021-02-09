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    Марина Порошенко дала оцінку реорганізації столичних психоневрологічних закладів

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    Марина Порошенко ініціює реформування психлікарень - Марина Порошенко дала оцінку реорганізації столичних психоневрологічних закладів
    Марина Порошенко ініціює реформування психлікарень
    Фото: Євросолідарність

    Нестача лікарів і медсестер – далеко не єдина проблема психдиспансерів

    У Київраді обговорювали реорганізацію медзакладів психоневрологічного профілю. Як повідомила голова постійної Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, лідер «Європейської Солідарності» у Київраді Марина Порошенко, на засіданні комісії будуть напрацьовані пропозиції щодо реалізації реформи.

    «Дуже часто не вистачає лікарів і середнього медичної персоналу для того, щоб надавати дійсно якісну допомогу своїм пацієнтам. Сьогодні ми вирішували ці питання, і думаю, нам вдасться забезпечити оптимізацію мережі психоневрологічних медичних закладів, щоб якнайшвидше пацієнти відчули позитивні зміни», – сказала Марина Порошенко.

    За її словами, залишається відкритим питання судово-психіатричної експертизи, яка не може надаватися комунальним закладом.

    «Це має бути державна установа, але на сьогодні фінансування судово-медичної експертизи з державного бюджету не передбачено», – зауважила голова профільної комісії.

    Ще одне питання – це поєднання соціальних і медичних послуг для профілактики, реабілітації і тривалого утримання на стаціонарному лікуванні хворих на психічні хвороби, які цього потребують, зазначає Марина Порошенко.

    «На сьогоднішній день перебування у стаціонарі обмежене 45 днями. І цього дуже часто буває недостатньо для того, щоб надати необхідний пакет послуг для хворих на психічні хвороби. Тут вже треба доєднувати соціальну послугу, яка зможе забезпечити тривалий догляд і супровід хворим на психічні захворювання», – пропонує голова комісії.

    Вирішено доручити департаменту охорони здоров’я і департаменту соціальної політики розробити план спільних дій і пропозицій, які сприятимуть якісному обслуговуванню пацієнтів. 

    Напередодні Марина Порошенко анонсувала реформу протитуберкульозних медзакладів.

    Теги: Київ реформа медицина лікарня фінансування Марина Порошенко хвороби
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