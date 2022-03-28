Кремль намагається всіх переконати, що здатний уникнути поразки

Деякі оцінки поточної воєнної ситуації

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Положение на фронтах в Украине и тенденции его развития в ближайшие одну-две недели, видимо, определились. Россия переносит центр тяжести боевых действий на восток с целью окружения группировки ВСУ в зоне ООС.

Ставка будет сделана на максимально широкое использование тяжелых вооружений, в том числе артиллерии и РСЗО с тем, чтобы компенсировать низкое качество личного состава.

Украине очень нужны не только системы ПВО, но и комплексы контрбатарейной борьбы, способные засекать местоположение вражеской артиллерии и уничтожать ее

Предугадывать итоги ожидаемой российской операции не берусь. Три момента, однако, ясны.

Первое – эти итоги будут иметь очень важное значение для переговоров по прекращению огня и урегулированию отношений.

Второе – нехватка подготовленного личного состава, некомпетентность офицерского состава и генералитета, как и низкий боевой дух российской армии не могут быть преодолены в имеющееся у Путина время.

Третье – это время быстро сокращается. Кремлю необходимо добиться того, что он может называть победой, до сакральной даты 9 мая и до того, как население начнет в полной мере ощущать последствия экономических санкций.

14 марта, две недели тому назад, по инициативе телеграм-канала Незыгарь (крайне реакционное, близкое к Кремлю СМИ) была проведена серия фокус-групп.

Главный вывод: «По сравнению с первыми днями начала специальной военной операции фиксируются более пессимистические взгляды респондентов относительно перспектив социально-экономического развития России, что связано с расширением санкционных мер западных стран и начавшимся ростом цен на некоторые продукты. … Чем дольше будет продолжаться специальная военная операция, тем больше фокус внимания будет смещаться от военных итогов к социально-экономическому положению населения. При этом запас поддержки у действующий власти, в том числе во внутриполитических решениях, достаточно высок и в ближайшее время сохранится на этом уровне».

Можно по-разному относиться к тезису о запасе поддержки «действующей власти» (сама по себе любопытная формула – действующая власть = власть нынешняя), стоит также обратить внимание на слова «ближайшее время».

А потом?

Таким образом, уже через три недели после начала агрессии прокремлевские социологи зафиксировали, а затем сделали достоянием гласности факт роста пессимистических настроений. То ли еще будет, ой-ой-ой …

В номенклатуре выявилась группа сторонников войны до победного конца – Путин, Медведев и Лавров, чьи взгляды активно пропагандирует группа публицистов, связанных с Лукьяновым и Карагановым. Им терять нечего.

В целом же, российские СМИ, ориентированные на «образованный класс» и номенклатуру, акцентируют три темы, причем заведомо искажая реальное положение дел: поддержка России со стороны Китая и Индии; способность России выдержать санкции; признаки раскола между США и ЕС.

Очевидно стремление убедить номенклатуру в том, что Россия может избежать поражения. Следоватльно, сомнения в этом нарастают

Видимых признаков «раскола элит» пока нет. Но можно с уверенностью предположить, что номенклатура, по крайне мере, растущая часть ее, задает себе вопрос: можно ли сохранить режим и свое место в нем, сменив часть правящей верхушки, прекратив войну и нормализовав отношения с Западом?

Ответа на него ни США, ни Европа не дают, что не может не увеличивать напряженность в бюрократической верхушке. И правильно, пусть помучаются.

В российских социальных сетях множатся слухи о заговорах в Кремле, исчезновении Шойгу, задержании генералов Росгвардии и ФСБ и так далее.

Вспоминают шарфик, табакерку, вилку в бок и другие эпизоды русской истории. Дыма без огня не бывает.

В августе 1991 года обошлись проще: группа членов высшего руководства страны (но далеко не все) при содействии начальника правительственной охраны отключила связь президентской резиденции и выставила внешнюю охрану. Этого оказалось достаточно.

Потом, правда, все пошло кувырком, охрану пришлось снять, а связь включить. Но кто сейчас вступится за охраняемого?

Джерело: блог Юрія Федорова

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