Білий дім зосереджує фокус уваги на Україні – американський дипломат



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Експерт наголосила, що значення України велике для зовнішньої політики США

Нинішня адміністрація Сполучених Штатів дуже ретельно зосереджує фокус уваги на українському напрямі та надає важливу допомогу, в тому числі, летальну зброю Україні в умовах протистояння російській агресії.

Про це заявила у Вашингтоні колишній високопоставлений американський дипломат, нині старший дослідник Університету Гарварду Пола Добрянські, повідомляє «Укрінформ».

«Адміністрація Трампа дуже ретельно утримує українське питання в фокусі уваги та намагається допомогти Україні в різних питаннях, які мають значення», - підкреслила експерт.

При цьому Добрянські наголосила, що значення України велике для зовнішньої політики США, в тому числі через її геополітичне розташування між сходом і заходом Євразійського континенту, через її розміри, а також прозахідну орієнтацію та прагнення приєднатися до ЄС.

«Отже, з точки зору політики, економіки, військової сфери, Україна дуже важлива для Сполучених Штатів і трансатлантичного суспільства», - зауважила Добрянські.

Крім того, вона згадала про «Кримську декларацію» Помпео, яка підтверджує невизнання Сполученими Штатами російської анексії Криму.

«Це не тільки політика нашого уряду, але це також має значення для громадянського суспільства та інших інституцій, які зберігають важливу стратегічну точку зору і голос у цих зусиллях», - зазначила експерт.

Нинішня адміністрація США, також забезпечила Україну летальною зброєю, чого не зробили попередники, нагадала Добрянські.

«Я пам'ятаю, як президент Порошенко приїхав (у жовтні 2014 року – ред.) до Сполучених Штатів і мав промову в Конгресі США», - зазначила Добрянські. Тоді український лідер заявив, що ковдри, приціли нічного бачення та інша допомога США є важливими, але Україна не зможе виграти війну ковдрами. «Я пам'ятаю цю фразу, а також потребу України в зброї, і лише ця адміністрація (Трампа – ред.) задовольнила запит України», - підкреслила експерт.

Вона також зазначила, що це посилює можливості стримування російських загроз у майбутньому.

Нагадаємо, 20 березня президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер напередодні у Брюсселі заявив, що Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки.

Зазначимо, що міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн.