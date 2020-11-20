Білл Гейтс прогнозує погані новини про коронавірус у найближчі пів року

Коли у світі з'явиться вакцина та її почнуть масово виробляти, тоді й «з'явиться світло в кінці тунелю»

Засновник Microsoft і співголова благодійного фонду Білл Гейтс пообіцяв більше поганих новин про коронавірус у найближчі пів року. Про це повідомляє Daily Beast.

«Взимку, коли холодніше, вірус розмножується швидше, адже ми більше часу знаходимося в приміщенні, так що це не дуже добре. Крім того, виникає певна втома: деякі речі, які доводиться робити людям, наприклад триматися подалі від друзів, робити все важче», - сказав Гейтс.

Підприємець висловив упевненість, що протягом наступних шести-восьми місяців новини будуть в основному поганими. Після цього, за його словами, обсяг вироблення вакцини збільшиться і «в кінці тунелю з'явиться світло». Крім того, Гейтс в черговий раз спростував конспірологічні теорії про його зацікавленість в пандемії з метою «чіпування людства».

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.