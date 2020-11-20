Американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу

Ціна препарату складе менше 10 доларів

Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році. Про це повідомляє агентство EFE.

Заступник голови виконавчого комітету Johnson & Johnson Хоакін Дуат заявив, що вакцина від Covid-19 буде доступною протягом наступних шести місяців.

«Ми будемо прагнути гарантувати доступ до вакцини на всіх територіях, ціна не буде більше ніж 10 доларів за вакцину», – уточнив він.

Іспанське агентство з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами раніше дозволив проведення третього етапу клінічних випробувань в країні вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Очікується, що крім Іспанії випробування препарату будуть проведені у восьми країнах.

Наголошується, що Johnson & Johnson планує виробити понад 1 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу.

До слова, США допоможуть Україні придбати вакцину від Covid-19.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.