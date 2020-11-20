  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу

    • Розсилка
    Johnson &amp; Johnson планує виробити понад 1 млрд доз вакцини - Американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу
    Johnson & Johnson планує виробити понад 1 млрд доз вакцини

    Ціна препарату складе менше 10 доларів

    Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році. Про це повідомляє агентство EFE.

    Заступник голови виконавчого комітету Johnson & Johnson Хоакін Дуат заявив, що вакцина від Covid-19 буде доступною протягом наступних шести місяців.

    «Ми будемо прагнути гарантувати доступ до вакцини на всіх територіях, ціна не буде більше ніж 10 доларів за вакцину», – уточнив він.

    Іспанське агентство з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами раніше дозволив проведення третього етапу клінічних випробувань в країні вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Очікується, що крім Іспанії випробування препарату будуть проведені у восьми країнах.

    Наголошується, що Johnson & Johnson планує виробити понад 1 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року.

    Нагадаємо, що AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу.

    До слова, США допоможуть Україні придбати вакцину від Covid-19.

    Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

    До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: США Україна вакцинація населення ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies