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    Білорусь має намір популяризувати свою мову з урахуванням досвіду України

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    Державний секретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась - Білорусь має намір популяризувати свою мову з урахуванням досвіду України
    Державний секретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась
    Фото: tut.by

    Держсекретар Ради безпеки Білорусії Станіслав Зась розповів, що зараз білоруська молодь починає поступово переходити на білоруську мову та спілкуватися нею в житті

    Білоруська влада планує розпочати кампанію із популяризації власної мови з урахуванням українського досвіду. Про це в інтерв’ю TUT.by розповів державний секретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась.

    Але культивувати білоруську мову, на його думку, необхідно без тиску.

    «Треба визнати, що національна мова - одна з основ національної самоідентифікації будь-якого народу. Якщо ми говоримо про захист своєї ідентичності, ми повинні культивувати одну з його основ - мову. Культивувати, пропагувати, застосовувати - про це йдеться», - сказав Зась.

    Він додав, що зараз молодь Білорусії починає повертатися до білоруської мови і використовувати її в розмовній мові.

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    «І цей шлях треба пройти, щоб ми зміцнювалися як нація і як народ», - додав Зась.

    Він так само відзначив, що мова не йде про те, щоб «насаджувати білоруську мову». Потрібно зробити так, що б мова стала модною і популярною.

    На запитання, чи не побоїться білоруська влада популяризувати свою мову, з урахуванням досвіду України, Зась відповів, що не побоїться.

    «Не побоїться популяризувати свою мову. Не ресурсом якимось адміністративним, зобов'язуючи або продавлюючи. Треба стимулювати, заохочувати, створювати умови, щоб застосування мови розширювалося», - сказав він.

    Також держсекретар додав, якщо заохочувати і культивувати моду на білоруську мову, тоді і запит на освіту, ділове спілкування буде.

    «Треба починати в тому ж інформаційному просторі, щоб в тих же ЗМІ звучала білоруська мова, наші пісні, наше мистецтво пропагувалося. І щоб люди, діти, припустимо, вважали модним наш білоруський національний костюм», - додав Зась.

    Нагадаємо, Верховна Рада України повернеться до розгляду «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» уже в квітні. 

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