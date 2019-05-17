Білорусь призупинила транзит нафти в Україну і Польщу
-
Розсилка
Відновити постачання нафти у бік України Білорусь планує в ніч на 20 травня
Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі. Про це повідомляє прес-служба концерну «Белнефтехим».
Як відзначили в прес-службі, згідно з новим графіком прокачування, відновлення в бік України заплановано в ніч з 19 на 20 травня.
Крім того, не здійснюється і транзит нафти нафтопроводом «Дружба» в бік Польщі.
На даний час Білорусь забезпечує прокачування нафти, що відповідає стандарту, в напрямку ВАТ «Мозирський НПЗ» в обсязі, необхідному для його повного виробничого завантаження.
Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.
23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.
В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.
25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовились приймати неякісну російську нафту.
Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.
2 травня повідомлялося, що чиста нафта з Російської Федерації надійшла нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.
Зазначимо, що сьогодні в прес-центрі Главкому відбулась прес-конференція на тему: «Нафтовий токсикоз Росії: що приховує Кремль?»: