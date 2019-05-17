Білорусь призупинила транзит нафти в Україну і Польщу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відновити постачання нафти у бік України Білорусь планує в ніч на 20 травня

Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі. Про це повідомляє прес-служба концерну «Белнефтехим».

Як відзначили в прес-службі, згідно з новим графіком прокачування, відновлення в бік України заплановано в ніч з 19 на 20 травня.

Крім того, не здійснюється і транзит нафти нафтопроводом «Дружба» в бік Польщі.

На даний час Білорусь забезпечує прокачування нафти, що відповідає стандарту, в напрямку ВАТ «Мозирський НПЗ» в обсязі, необхідному для його повного виробничого завантаження.

Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

Зазначимо, що сьогодні в прес-центрі Главкому відбулась прес-конференція на тему: «Нафтовий токсикоз Росії: що приховує Кремль?»:

Читайте також: