Білорусь вручила українському послу ноту через указ Зеленського



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Посол України Ігор Кизим був викликаний до МЗС Білорусі

Мінськ назвав указ Зеленського «недружнім і дискримінаційним», а також таким, що межує із втручанням у внутрішні справи Білорусі

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через указ президента Володимира Зеленського щодо продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні. Послу України вручили ноту протесту.

«Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловлює стурбованість прийняттям указу президента України «Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь, який у порушення загальноприйнятих правових норм поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави», - заявили в прес-службі.

У МЗС наголосили, що зазначений правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі.

У пресслужбі заявили, що прийняття вищезгаданого указу «підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде врозріз з положеннями договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь, а також міжурядових угод про торговельно-економічне співробітництво, про безвізові поїздки громадян і про трудову діяльність і соціальний захист громадян Білорусі і України, які працюють за межами своїх держав».

«У зв'язку з цим українській стороні настійно рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю. Щиро не бажаючи завдати шкоди дружнім зв'язкам з українським народом, білоруська сторона не має наміру переходити «червоні риси» у відносинах з Україною, але залишає за собою право на застосування, в разі виправданої необхідності, відповідних заходів щодо захисту національних інтересів відповідно до міжнародних норм», - резюмували в МЗС.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь». Документ «сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів», йшлося в повідомленні на сайті глави держави.

Нагадаємо, в Україну переїхала одна з найбільших білоруських IT-компаній.