Білорусь закликає США долучитись до переговорів щодо українського Донбасу



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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

Глава МЗС Білорусі вказав на неефективність Мінських домовленостей і нормандського формату у справі врегулювання конфлікту на сході України

Білорусь знову закликала долучити Сполучені Штати Америки до врегулювання ситуації на сході України.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю, оприлюдненому у вівторок на сайті МЗС Білорусі, коментуючи позицію президента країни Олександра Лукашенка, який раніше закликав США активніше брати участь у розв'язанні українського конфлікту.

«Україна сьогодні опинилася, скажімо так, на перехресті інтересів різних держав, у тому числі і США. Інтерес США тут однозначно присутній. Ми це бачимо з останніх подій, заяв і американських офіційних осіб, і європейських. Європа зацікавлена в тому, щоб врегулювати цю ситуацію. Але якщо ми бачимо, що не виходить у такому форматі, розуміємо, що, напевно, все-таки без Сполучених Штатів Америки це питання не вдасться врегулювати, давайте спробуємо долучити США до цього питання, якщо вони до цього готові, якщо вони готові зробити внесок у врегулювання цього конфлікту. Саме з цього виходив, як я розумію, очільник білоруської держави, вносячи цю пропозицію», - сказав Макей.