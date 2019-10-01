Білорусь закликає США долучитись до переговорів щодо українського Донбасу
Глава МЗС Білорусі вказав на неефективність Мінських домовленостей і нормандського формату у справі врегулювання конфлікту на сході України
Білорусь знову закликала долучити Сполучені Штати Америки до врегулювання ситуації на сході України.
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю, оприлюдненому у вівторок на сайті МЗС Білорусі, коментуючи позицію президента країни Олександра Лукашенка, який раніше закликав США активніше брати участь у розв'язанні українського конфлікту.
«Україна сьогодні опинилася, скажімо так, на перехресті інтересів різних держав, у тому числі і США. Інтерес США тут однозначно присутній. Ми це бачимо з останніх подій, заяв і американських офіційних осіб, і європейських. Європа зацікавлена в тому, щоб врегулювати цю ситуацію. Але якщо ми бачимо, що не виходить у такому форматі, розуміємо, що, напевно, все-таки без Сполучених Штатів Америки це питання не вдасться врегулювати, давайте спробуємо долучити США до цього питання, якщо вони до цього готові, якщо вони готові зробити внесок у врегулювання цього конфлікту. Саме з цього виходив, як я розумію, очільник білоруської держави, вносячи цю пропозицію», - сказав Макей.
Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав США посприяти мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.
Раніше долучити США до переговорів щодо Донбасу пропонував Президент України Володимир Зеленський, проте в Кремлі заявили, що поки не готові відповісти на цю ініціативу.