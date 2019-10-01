  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Білорусь закликає США долучитись до переговорів щодо українського Донбасу

    • Розсилка
    <span>Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей</span> - Білорусь закликає США долучитись до переговорів щодо українського Донбасу
    Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей

    Глава МЗС Білорусі вказав на неефективність Мінських домовленостей і нормандського формату у справі врегулювання конфлікту на сході України

    Білорусь знову закликала долучити Сполучені Штати Америки до врегулювання ситуації на сході України.

    Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю, оприлюдненому у вівторок на сайті МЗС Білорусі, коментуючи позицію президента країни Олександра Лукашенка, який раніше закликав США активніше брати участь у розв'язанні українського конфлікту.

    Читайте також

    «Україна сьогодні опинилася, скажімо так, на перехресті інтересів різних держав, у тому числі і США. Інтерес США тут однозначно присутній. Ми це бачимо з останніх подій, заяв і американських офіційних осіб, і європейських. Європа зацікавлена в тому, щоб врегулювати цю ситуацію. Але якщо ми бачимо, що не виходить у такому форматі, розуміємо, що, напевно, все-таки без Сполучених Штатів Америки це питання не вдасться врегулювати, давайте спробуємо долучити США до цього питання, якщо вони до цього готові, якщо вони готові зробити внесок у врегулювання цього конфлікту. Саме з цього виходив, як я розумію, очільник білоруської держави, вносячи цю пропозицію», - сказав Макей.

    Він також вказав на неефективність Мінських домовленостей і нормандського формату у справі врегулювання конфлікту на сході України. «Ми бачимо, що минув певний час, а ось ця робота в нормандському форматі, Мінські домовленості все-таки дають збій. Значить, десь не до кінця домовилися, щось, можливо, не до кінця передбачили, не підстрахувалися по всіх тих напрямках, за якими в Мінську були досягнуті домовленості», - сказав білоруський міністр.

    Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав США посприяти мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

    Раніше долучити США до переговорів щодо Донбасу пропонував Президент України Володимир Зеленський, проте в Кремлі заявили, що поки не готові відповісти на цю ініціативу.

    Читайте також
    Нормандська четвірка Білорусь бойовики на Донбасі Донбас США Мінські угоди Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ