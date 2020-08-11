Білоруські опозиціонери вважають, що Тихановська записала відеозвернення у Мінську під тиском силовиків



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У відео Світлана Тихановська заявила, що рішення залишити Білорусь прийняла самостійно Скріншот

Напередодні Тихановська провела кілька годин за зачиненими дверима у ЦВК

Відеозвернення кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської було записане ще у Мінську, під наглядом силовиків.

Про це заявила представниця виборчого штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова, пише білоруська служба Радіо Свобода,

За її словами, Тихановська провела три години за зачиненими дверима з силовиками у приміщенні Центрвиборчкому.

Вона прийшла до ЦВК вчора близько 4 години дня з декількома колегами, у тому числі Колесніковою, щоб подати скаргу щодо виборів. Далі Колеснікову не пропустили, всередину пішла тільки Тихановська та адвокат Максим Знак.

«Там Світлану запросили у кабінет Лідії Єрмошиної (голови ЦВК - ЄП). Вона пішла туди, адвокат залишився чекати у приймальні. Єрмошина дуже швидко покинула кабінет, Світлана залишилася там сам на сам з двома високопосадовцями правоохоронних органів. Це тривало три години. У цей час у кабінет заходили люди з відеоапаратурою. Світлана була без зв’язку з нами. Нещодавнє відео - результат цих трьох годин», - розповіла Марія Колеснікова.

Ймовірно, йдеться про друге з оприлюднених відеозвернень Тихановської, де кандидатка зачитує текст з папірця і закликає людей не виходити на протести.

Марія Колеснікова додала, що розуміє вибір Тихановської їхати з країни, але сама залишиться.

Довірена особа Світлани Тихановської Ольга Ковалькова також повідомила, що її штаб продовжує роботу, попри виїзд кандидатки до Литви.

До слова, сьогодні білоруські прикордонники показали відео виїзду Тихановської з країни.

Раніше повідомлялося, що Тихановська записала відеозвернення, де пояснила, що була змушена покинути Білорусь, так як ситуація, що склалася там після виборів, виявилася для неї занадто складною.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.