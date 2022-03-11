Росії ніким воювати: залишилися лише зеки і мешканці країн Близького Сходу

Нам все одно кого валити: кадирівців, росіян чи поплічників диктатора Асада

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Министр обороны РФ Шойгу заявил, что из стран Ближнего востока более 16 тысяч добровольцев готовы приехать для помощи «ДНР» и «ЛНР»

Русское, бурятское и прочее мясо уже заканчивается. Записи разговоров военных показывают моральное состояние внутри армии эрэф. Необученный срочников уже кинули в мясорубку. Остались зеки и жители ближнего востока.

Все правильно, в разбомблённой русскими Сирии не читают на русском телеграмм каналы и не смотрят английской BBC и ещё не знают что их тут ждёт.

Нам все равно кого валить, кадыровцев, мордовцев или приспешников диктатора Асада.

Убирайтесь с нашей земли поживу по здорову. Оставьте нас в покое наконец.

Джерело: блог Антона Геращенко

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