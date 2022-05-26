Збитки від авіаударів РФ по нафтобазах: влада назвала суму

Шкоду розрахували за фактом забруднення атмосферного повітря від пожеж на нафтобазах

Майже чверть мільярда гривень збитків довкіллю України завдали російські війська, обстрілявши нафтобази Житомирської та Рівненської областей.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Facebook.

«Майже 225 млн гривень збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирської та Рівненської областей», – вказано у повідомленні.

Шкоду розрахували за фактом забруднення атмосферного повітря від пожеж на нафтобазах, які знаходяться на територіях Житомирської та Рівненської областей, і були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора, розповіли у інспекції.

Нагадаємо, у березні Волинь атакували крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь.

29 квітня в окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі.

Тим часом російський генерал отримав підозру за бомбардування нафтобаз на Рівненщині.