Світ примусить Росію відшкодувати збитки за руйнування в Україні – Дуда

Від початку повномасштабної війни Польща є одним з головних партнерів України

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що існує ризик того, що Росія може відмовитися виплачувати компенсації Україні. То ж потрібно примусити РФ відшкодувати збитки за руйнування, цитує Дуду TVN24.

Відповідну заяву президент Польщі зробив під час робочого візиту до Естонії, де зустрівся з колегою Аларом Карісом. На зустрічі лідери обговорили російську агресію проти України.

«Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота... примусить Росію до виплати контрибуції на відновлення того, що було зруйновано в Україні», – заявив Дуда.

Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни Польща є одним з головних партнерів України. Країна надавала фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. До слова, влада Російської Федерації істерично відреагувала на заяву президента Польщі Анджея Дуди.