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    Світ примусить Росію відшкодувати збитки за руйнування в Україні – Дуда

    Світ примусить Росію відшкодувати збитки за руйнування в Україні – Дуда
    фото: tvn24.pl

    Від початку повномасштабної війни Польща є одним з головних партнерів України

    Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що існує ризик того, що Росія може відмовитися виплачувати компенсації Україні. То ж потрібно примусити РФ відшкодувати збитки за руйнування, цитує Дуду TVN24.

    Відповідну заяву президент Польщі зробив під час робочого візиту до Естонії, де зустрівся з колегою Аларом Карісом. На зустрічі лідери обговорили російську агресію проти України.

    «Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота... примусить Росію до виплати контрибуції на відновлення того, що було зруйновано в Україні», – заявив Дуда.

    Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни Польща є одним з головних партнерів України. Країна надавала фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

    Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. До слова, влада Російської Федерації істерично відреагувала на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

    Теги: росія окупанти Польща війна Анджей Дуда Україна окупація #stoprussia
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    Світ примусить Росію відшкодувати збитки за руйнування в Україні – Дуда