Більше третини поляків не готові робити щеплення проти коронавірусу ─ дослідження

Частка скептиків щодо вакцинації від коронавірусу знизилась з 44% до 39%

Уперше частка тих, хто готовий зробити щеплення, перевищила частку тих, хто від вакцини відмовиться

У Польщі збільшується кількість тих, хто готовий зробити щеплення проти коронавірусу, однак частка противників вакцини все одно доволі велика — 39%. Про це йдеться в опитуванні Social Changes.

Зазначається, що вперше частка тих, хто готовий зробити щеплення, перевищила частку тих, хто від вакцини відмовиться.

Соціологи інформують, що 41% респондентів ствердно відповіли на запитання: «Чи будуть вони щеплюватись, якщо вакцина проти Covid-19 буде доступною для них?»

Наголошується, що 18 грудня таких було на 8% менше.

«Дослідження демонструє, що відсутність видимих негативних наслідків у країнах, які розпочали вакцинацію раніше, а також інформаційна кампанія в Польщі починають приносити плоди», — зазначають соціологи.

Щодо скептиків, то за вказаний період їхня частка знизилась з 44% до 39%. Тобто ще півмісяця тому ситуація в Польщі щодо готовності робити щеплення була значно гіршою — 44% проти 33% на користь антивакцинаторів.

Слід нагадати, що в країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу вже стартувала.

Нагадаємо, українці проти російської вакцини. Петиція до Зеленського має рекордно низьку підтримку.

Як повідомлялося, у світі станом на 2 січня понад 84 мільйони жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них більше 538 тясич - за останню добу. Зафіксовано 84 228 325 випадків Covid-19, з них 59 610 817 закінчилися одужанням і 1 834 213 - смертю. За останню добу підтверджено інфікування у 538 086 осіб. При цьому подолати хворобу не вдалося 9197 пацієнтам. Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid-хворих перевищила 20 мільйонів. На другому місці знаходиться Індія з 10,3 мільйона випадків, на третьому - Бразилія (7,7 мільйона інфікованих).