Українці проти російської вакцини. Петиція до Зеленського має рекордно низьку підтримку

На сайті президента зареєстрована петиція за закупівлю російської вакцини проти коронавірусу

За два дні петиція за закупівлю російської вакцини зібрала всього 132 голоси

На сайті президента України 30 грудня зареєстрована петиція за закупівлю російської вакцини проти коронавірусу «Спутник V».

Примітно, що документ складено російською мовою і містить хибну інформацію про унікальність російської вакцини і гарантовану її ефективність.

«Українські ЗМІ повідомляють, що 11 серпня 2020 року в Росії зареєстрована ефективна (95%) і єдина в світі вакцина «Спутник V» від коронавірусі Covid-19, яка пройшла необхідні перевірки і формує стійкий імунітет (до 2 років). Вже подано понад 1 млрд. заявок на придбання цієї вакцини з більш ніж 27 країн світу», ідеться в тексті петиції.

На сайті президента зареєстрована петиція за закупівлю російської вакцини проти коронавірусу

Для того, щоби глава держави розглянув петицію, впродовж 90 днів вона має набрати не менше 25 тис. голосів. Наразі її підтримали 132 людини.

Між тим самі російськи експерти не дають гарантії ефективності вакцини. Російська Covid-вакцина «Спутник V» може не захистити від коронавірусу, якщо в людини під час вакцинації був стресовий стан. Таку думку висловив Олександр Гінцбург, керівник Центру Гамалії, який розробив вакцину.

Російську вакцину «Спутник V» відмовилася купувати Угорщина, натомість погодилася Сербія.

Як повідомляв «Главком», глава МОЗ Максим Степанов раніше заявляв, що Україна не розглядає питання можливої закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.