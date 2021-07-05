Біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами: понад 20 загиблих

За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються з Тунісу потрапити до Європи

Мігранти, які були на борту судна, прибули з розташованих на південь від Сахари африканських країн

Унаслідок аварії човна з мігрантами поблизу узбережжя Тунісу загинула щонайменше 21 особа. Ще 50 пасажирів, які перебували на судні та намагалися переправитися Середземним морем до Європи, були врятовані. Про це в понеділок, 5 липня, повідомила Національна гвардія Тунісу, пише dw.com.

Згідно з повідомленням, човен перекинувся напередодні неподалік від туніського портового міста Сфакс. Мігранти, які були на борту судна, прибули з розташованих на південь від Сахари африканських країн. За даними Нацгвардії Тунісу, лише з 26 червня загалом перекинулися чотири човни з мігрантами, котрі намагалися дістатися зі Сфакса до Європи Середземним морем. Внаслідок аварій 49 людей загинули, 78 мігрантів були врятовані.

Окрім того, наприкінці минулого тижня біля туніського порту Зарзіс затонуло судно, що відправилося з Лівії з майже 130 мігрантами на борту. За даними Червоного Півмісяця, 84 людини були врятовані, 43 пасажири загинули.

За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються з Тунісу потрапити до Європи вкрай небезпечним морських шляхом. Більшість з них приїжджають з країн Африки на південь від Сахари, зазначає інформагенція AFP.

Тим часом 5 липня організація SOS Mediterranee повідомила про порятунок поблизу узбережжя Лівії близько 370 мігрантів, котрі намагалися на дерев'яному судні дістатися Європи. Операції з їхнього порятунку провело рятувальне судно Ocean Viking. Натепер це - єдина приватне судно, котре займається порятунком мігрантів у Середземному морі. Нині на борту Ocean Viking перебувають близько 570 врятованих на морі шукачів притулку, кажуть в організації SOS Mediterranee.

Також в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВБК ООН) повідомили, що тільки в ніч на понеділок лівійською службою берегової охорони було врятовано або перехоплено на морі близько 270 осіб. Усіх їх знову відправили до Лівії, де не вщухає громадянська війна.

За даними УВБК, в Середземному морі цьогоріч загинуло близько 720 мігрантів, котрі намагалися дістатися берегів Європи.