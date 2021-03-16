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    Біля Маріуполя потонув дайвер

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    Павлопільське водосховище&nbsp;розташоване на річці Кальміус - Біля Маріуполя потонув дайвер
    Павлопільське водосховище розташоване на річці Кальміус
    Фото: wikimapia.org

    Пошуки тіла дайвера перенесли на завтра

    Сьогодні у Павлопільському водосховищі біля Маріуполя втопився дайвер, його тіло й досі не знайшли. Про це повідомив сайт міста Маріуполь з посиланням на пресслужбу ДСНС в Донецькій області.

    «О 13:40 група водолазів почала пошук тіла. Застосовується спецтехніка. На даний момент тіло ще не знайдене», - йдеться у повідомленні.

    За неофіційною інформацією, чоловік, що загинув - житель Сартани, йому близько 40 років. Він займався дайвінгом.

    Наразі подробиці трагедії з'ясовуються. Станом на 17:00 годину рятувальники призупинили роботу. Пошуки продовжать 17 березня.

    До слова, на початку лютого на Закарпатті у термальних водах ледь не втопилася дитина. Нещасний випадок трапився 2 лютого на базі відпочинку «Термальні води «Косино».

    Також на єгипетському курорті під час підводного занурення на очах у чоловіка загинула українка. Згодом з'ясувалися подробиці смерті жінки із Рівного. У неї стався серцевий напад.

    У жовтні минулого року під час снорклінгу на відпочинку в Єгипті від нападу акули серйозно постраждала українська родина. 12-річний хлопчик втратив руку.

    Теги: Маріуполь трагедія Донеччина надзвичайні ситуації потонули рятувальники
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