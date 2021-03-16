Біля Маріуполя потонув дайвер

Пошуки тіла дайвера перенесли на завтра

Сьогодні у Павлопільському водосховищі біля Маріуполя втопився дайвер, його тіло й досі не знайшли. Про це повідомив сайт міста Маріуполь з посиланням на пресслужбу ДСНС в Донецькій області.

«О 13:40 група водолазів почала пошук тіла. Застосовується спецтехніка. На даний момент тіло ще не знайдене», - йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, чоловік, що загинув - житель Сартани, йому близько 40 років. Він займався дайвінгом.

Наразі подробиці трагедії з'ясовуються. Станом на 17:00 годину рятувальники призупинили роботу. Пошуки продовжать 17 березня.

До слова, на початку лютого на Закарпатті у термальних водах ледь не втопилася дитина. Нещасний випадок трапився 2 лютого на базі відпочинку «Термальні води «Косино».

Також на єгипетському курорті під час підводного занурення на очах у чоловіка загинула українка. Згодом з'ясувалися подробиці смерті жінки із Рівного. У неї стався серцевий напад.

У жовтні минулого року під час снорклінгу на відпочинку в Єгипті від нападу акули серйозно постраждала українська родина. 12-річний хлопчик втратив руку.