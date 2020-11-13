Окупанти на Донбасі з мінометів обстріляли українських захисників біля Кам’янки

Бойовики вели вогонь біля Кам’янки та Водяного

Окупанти на Донбасі від початку доби, 13 листопада, станом на 12.00 двічі обстріляли українських захисників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що використовуючи міномети калібру 82 мм, ворог обстріляв наші позиції поблизу Кам’янки, а в районі Водяного застосував автоматичний станковий гранатомет.

«Усі зазначені обстріли, як минулої, так і поточної доби, мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також нагадаємо, що представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов вважає, що поданий Україною «план Кравчука» щодо врегулювання військового конфлікту на сході країни суперечить Мінським угодам.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.