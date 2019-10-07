Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)



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Volkswagen Touareg на повному ходу збив пішохода Фото: Інформатор

Пішохід різко вибіг на «зебру» перед потоком автомобілів

У неділю, 6 жовтня, пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.

Смертельний наїзд трапився близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

Volkswagen Touareg рухався в бік площі Валерія Марченка (колишня Інтернаціональна площа). Недалеко від пішохідного переходу позашляховик разом з іншими автомобілями почав рух зі світлофора. Перед потоком транспорту на перехід ступив чоловік: два автомобілі встигли зупинитися, а Touareg на повному ходу зніс пішохода. Водій зупинився в декількох сотнях метрів. Допомога медиків, які прибули на місце ДТП, не знадобилася: пішохід помер миттєво.

Інші водії кажуть, що причина смертельного наїзду в тому, що пішохід різко вибіг на «зебру». Через це водій Volkswagen навіть не встиг його побачити і зреагувати.

На вигляд загиблому близько 30 років. Його особистість і деталі трагічної події встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 6 жовтня під Шулявським мостом BMW влетів у стовп.