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    Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)

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    Volkswagen Touareg на повному ходу збив пішохода - Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)
    Volkswagen Touareg на повному ходу збив пішохода
    Фото: Інформатор

    Пішохід різко вибіг на «зебру» перед потоком автомобілів

    У неділю, 6 жовтня, пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.

    Смертельний наїзд трапився близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Volkswagen Touareg рухався в бік площі Валерія Марченка (колишня Інтернаціональна площа). Недалеко від пішохідного переходу позашляховик разом з іншими автомобілями почав рух зі світлофора. Перед потоком транспорту на перехід ступив чоловік: два автомобілі встигли зупинитися, а Touareg на повному ходу зніс пішохода. Водій зупинився в декількох сотнях метрів. Допомога медиків, які прибули на місце ДТП, не знадобилася: пішохід помер миттєво.

    Інші водії кажуть, що причина смертельного наїзду в тому, що пішохід різко вибіг на «зебру». Через це водій Volkswagen навіть не встиг його побачити і зреагувати.

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    Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)
    Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)
    Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)
    Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)
    Смертельний наїзд: у Києві Volkswagen зніс чоловіка на «зебрі» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На вигляд загиблому близько 30 років. Його особистість і деталі трагічної події встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 6 жовтня під Шулявським мостом BMW влетів у стовп.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль чоловік
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