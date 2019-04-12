Біля Тріполі тривають жорстокі бої



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Ціллю Лівійської національної армії є аеропорт Тріполі

В п’ятницю в передмістях Тріполі були чутні вибухи і перестрілка на фоні того, що бійці Лівійської національної армії із сходу країни продовжують наступ проти сил міжнародно визнаного уряду. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ціллю Лівійської національної армії на чолі із Халіфою Хафтаром є міжнародний аеропорт Тріполі, який на сьогодні не використовується. Бійці генерала Хафтара на даний момент знаходяться за 11 км від центу лівійської столиці.

За даними ООН сутички між двома угрупованнями вже призвели до того, що 9,5 тисяч осіб були змушені покидати свої домівки.

Також нагадаємо, що за шість днів боїв у Тріполі (Лівія) загинули 56 людей.

Крім того, ще 266 людей отримали поранення. Армія влади Лівії продовжує бої із силами повстанців за контроль над столицею країни Тріполі.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй засудили напад з повітря на єдиний аеропорт в столиці Лівії Тріполі, що призвело до закриття об'єкта з причин безпеки.

Військово-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Зазначимо, 4 квітня иили Хафтара почали наступати з півдня і південного сходу Тріполі, в той час як прибережні дороги на схід і захід міста захищають бійці уряду національної єдності.

5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.