Екоінспекція: підняття танкера Delfi в Одесі не забруднило Чорне море



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Державна екологічна інспекція протягом місяця регулярно здійснювала відбір проб поблизу затонулого судна

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що підняття танкера Delfi в Одесі не призвело до забруднення Чорного моря.

Про це він написав у Facebook.

«Державна екологічна інспекція протягом місяця регулярно здійснювала відбір проб поблизу затонулого судна. У період з 22 по 30 серпня забруднення або перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не виявлено», – повідомив Мальований.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, на корпусі танкера Delfi за 9 місяців утворилася величезна пробоїна. Її доведеться герметизувати.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

26 серпня було завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Напередодні вдень його поставили на кіль.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.