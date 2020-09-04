Із танкера Delfi знову потекли нафтопродукти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок витоку концентрація нафтопродуктів у воді у 5,8 рази більше за гранично допустимий показник

3 вересня під час обстеження акваторії біля танкера помітили плями і сіру плівку сріблястого кольору площею 70 квадратних метрів

Із танкера Delfi, який вже піднято на кіль для подальшого буксирування з пляжу Одеси, знову стався витік нафтопродуктів. На даний момент витік усунено.

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, вчора під час обстеження акваторії біля танкера помітили плями і сіру плівку сріблястого кольору площею 70 квадратних метрів.

«Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази. Показник склав 0,29 мг на кубічний дециметр, що зазначено у відповідному протоколі вимірювань показників складу та властивостей води», - заявив Мальований.

Для усунення забруднення провели термінові роботи з застосуванням сорбенту. Витік стався через те, що з судном продовжують проводити роботи з його підйому і стабілізації.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, на корпусі танкера Delfi за 9 місяців утворилася величезна пробоїна. Її доведеться герметизувати.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

26 серпня було завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Напередодні вдень його поставили на кіль.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.