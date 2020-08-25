На пляж під Одесою викинуло корабель (фото,відео)



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Матроси шукають буксир, який стягне судно назад у море Фото: Думская

У Затоці на берег викинуло риболовецьке судно через відмову двигуна

У курортному містечку Затока на пляж у районі станції Морської викинуло риболовецьке судно. Про це повідомляє Думська.

Шхуна зараз лежить на піску, відпочивальники не звертають на неї особливої уваги. Біля судна чітко пахне соляркою.

Капітан судна розповів, що вночі відмовив мотор і до ранку судно прибило до берега. Екіпаж не постраждав. Матроси шукають буксир, який стягне судно назад у море.

До слова, раніше стало відомо, що танкер Delfi, який лежить на пляжі Одеси з листопада минулого року, не приберуть до Дня Незалежності, як обіцяв міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, 10 серпня приватна компанія запропонувала профінансувати підйом танкера Delfi.

На початку серпня суд виніс вирок капітану затонулого танкера Delfi.

До слова, Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно Delfi, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.