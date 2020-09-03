Суд заарештував танкер Delfi



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Тепер Адміністрація морських портів або інші особи за її дорученням мають право самостійно переміщати танкер

Раніше власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi

Господарський суд Одеси заарештував танкер Delfi, що сів на мілину біля одеського пляжу «Дельфін».

Відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, постанова набула чинності 1 вересня.

Танкер судновласника Mister drake pc заарештували в якості забезпечення позову від Адміністрації морських портів. Тепер АМПУ або інші особи за її дорученням мають право самостійно переміщати танкер.

До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, на корпусі танкера Delfi за 9 місяців утворилася величезна пробоїна. Її доведеться герметизувати.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

26 серпня було завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Напередодні вдень його поставили на кіль.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.