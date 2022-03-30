Як Україні повернути біженців назад

У нас виїхало ціле покоління

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По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули более 4 млн беженцев, около 50% из них несовершеннолетние. При этом

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 29 марта): Польша (более 2,3 млн), Румыния (609 тыс.), Молдова (387 тыс.), Венгрия (365 тыс.), Словакия (281 тыс.).

Так же около 351 тыс. украинцев перебрались или были насильно вывезены в Россию (в основном, это жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны).

При этом ООН заявляет, что более 10 млн человек были перемещены внутри Украины, спасаясь от войны. В руководстве ООН признают, что их данные о внутренних переселенцах в Украине могут быть неполными.

Главный вопрос, как и куда вернуть этих людей? Ведь возвращающимся надо предоставить какое-то, пусть временное, но жилье и обеспечить работой. Так же необходимо наличие базовой инфраструктуры – больницы, школы, детские сады. Я надеюсь, что руководство Украины понимает это и уже реализует план по возвращению беженцев. И надеюсь, что начали с выписывания пошагового плана, бюджетирования проекта и чёткого тайминга. И базовый вопрос – деньги, которые на все это необходимы. Но я хочу надеяться, что руководство Украины все это понимает и уже работает в этом направлении и даже подключило тех, кто может этим заняться. Потому что если люди задержатся надолго вне Украины и у них не будет нормальных условий для возвращения, то это будет катастрофой для нас. Они останутся там. А ведь уехало целое поколение. И эту проблему надо решать сегодня. Завтра будет поздно. Не стоит себя самоуспокаивать. Надо действовать.

Джерело: блог Борислава Берези

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