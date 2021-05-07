Бізнес вимагає від Кабміну виплатити борги за зелену енергію

Встановлення акцизного податку на продаж зеленої енергії у розмірі від 3,2 до 40% є прямим порушенням гарантій, які надав уряд

Влада України має виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення 100% рівня оплат за вироблену в країні зелену електроенергію, а не запроваджувати нові податки для галузі в умовах багатомільярдних боргів перед інвесторами.

Про це йдеться у зверненні комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) на адресу прем’єр міністра України Дениса Шмигаля, міністра фінансів Сергія Марченко, голови комітету палива та енергетики Верховної ради Андрію Герусу, голові комітету ВР з питань податків Данилу Гетманцеву, а також голові парламенту Дмитра Разумкову.

«На наше глибоке переконання запровадження додаткових податків на виробництво «зеленої» електроенергії є порушенням закріплених законодавчих домовленостей між бізнесом та урядом», – говориться в заяві.

На думку організації, встановлення акцизного податку на продаж зеленої енергії у розмірі від 3,2 до 40% є прямим порушенням гарантій, які надав уряд 10 червня 2020 року при укладанні Меморандуму щодо врегулювання проблемних питань у галузі, положення якого пізніше були закріплені законодавчо (Закон №810-ІХ).

«Запропоновані Міністерством фінансів законодавчі зміни, за попередніми розрахунками, призведуть до щорічних податкових витрат виробників з ВДЕ у розмірі 1,6 млрд грн, або 13,5 млрд грн до 2030 року, що прогнозовано погіршить економічний стан виробників», - підкреслює ICC Ukraine.

Також зазначається, що держава не виконує свої боргові зобов’язання. Невиплаченим залишається борг 2020 року у розмірі 17,3 млрд грн, а також за жоден місяць поточного року платежі за вироблену енергію з відновлюваних джерел не досягли показника у 100%.

«Також звертаємо вашу увагу на те, що неможливість перегляду податків у бік збільшення для проєктів ВДЕ із іноземними інвестиціями закріплене і в статті 7 Закону України «Про режим іноземного інвестування. Таким чином, запровадження нового акцизу надає підстави виробникам до подачі нових позовів до міжнародних арбітражів з боку інвесторів у ВДЕ, серед яких є чимало іноземних компаній», - пояснили в ICC Ukraine.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, уряд хоче ввести акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії, поки пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП «Гарантований покупець» змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання Договору купівлі-продажу «зеленої» енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

За інформацією партнерп київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 22%. З 22,4 млрд гривень боргу у 2020 році держава заплатила тільки 5 млрд грн.