Лукашенко назвав головну умову дострокових виборів у Білорусі

Білоруський диктатор розкритикував останні вибори президента США

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий провести дострокові вибори в країні. Але лише за умови дострокових виборів президента США. Про це він заявив сьогодні журналістам, передає «Белта».

«Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори», - заявив Лукашенко.

Він також розкритикував попередні вибори в США.

«Вони витерли ноги об чинного президента (Дональда Трампа, – ред.). Вони досі йому в цьому «Твіттері» не дають слова сказати. Вони тоді його заблокували. Який же доступ до засобів масової інформації?» – додав Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко схиляється до дострокових виборів президента Білорусі, але тільки після внесення змін до конституції країни. Цими змінами він пропонує урізати повноваженнями президента, щоб його можливому наступнику не дісталася влада в нинішньому форматі.

Напередодні глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори.

Нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

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