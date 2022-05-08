Близько мільйона мешканців Донбасу залишилися без води

Відновлення подачі води стане можливим лише після припинення бойових дій

Попаснянський водоканал забезпечував водопостачання як на підконтрольних, так і на окупованих територіях

Близько мільйона людей залишилися без водопостачання через пошкодження російськими окупантами Попаснянського водоканалу. Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, мова йде як про мешканців підконтрольних українській владі населених пунктів, так і про окуповані території.

«Рашисти пошкодили на одній із фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій із трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції», – зокрема написав він.

За словами Гайдая, водопостачання повністю припинене на невизначений термін у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське.

Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій, наголосив він.

Як стало відомо, сьогодні зранку російські війська відкрили вогонь по Шипіловому на Луганщині. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

Також у неділю, 8 травня, російські загарбники нанесли артилерійські та авіаудари по Лисичанську. Про кількість руйнувань житлового фонду та про можливі жертви даних наразі нема.

Крім того сьогодні підрозділи Збройних сил України відступили з міста Попасна Луганської області.