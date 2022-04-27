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    Одесити виклали карту України із пляшок з водою, яку зібрали для Миколаєва (фото)

    Одесити виклали карту України із пляшок з водою, яку зібрали для Миколаєва (фото)
    фото: «Оборона Одеси 2.0»/Facebook

    У Миколаєві є проблеми з водопостачанням

    Мешканці Одеси активно долучилися до збору води для миколаївців, адже в місті є проблеми з водопостачанням. Допомогу вирішили представити в оригінальний спосіб.

    Зібрану воду одесити сформували у карту України, повідомляється на сторінці «Оборона Одеси 2.0» у Facebook.

    Як зазначили самі волонтери, це дуже символічно та надихає.

    Нагадаємо, головною проблемою Миколаєва, який відбив атаку рашистів, є постачання води. Про це міський голова Олександр Сенкевич.

    Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва заявляв, що з міста виїхало близько 40% мешканців.

    Але, попри це, води тим, хто залишився, все одно не вистачає. Тож люди змушені брати воду з джерел, злив та збирати дощову воду з дахів.

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    Теги: росія окупанти вода Одеса війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Одесити виклали карту України із пляшок з водою, яку зібрали для Миколаєва (фото)