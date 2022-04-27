Одесити виклали карту України із пляшок з водою, яку зібрали для Миколаєва (фото)
У Миколаєві є проблеми з водопостачанням
Мешканці Одеси активно долучилися до збору води для миколаївців, адже в місті є проблеми з водопостачанням. Допомогу вирішили представити в оригінальний спосіб.
Зібрану воду одесити сформували у карту України, повідомляється на сторінці «Оборона Одеси 2.0» у Facebook.
Як зазначили самі волонтери, це дуже символічно та надихає.
Нагадаємо, головною проблемою Миколаєва, який відбив атаку рашистів, є постачання води. Про це міський голова Олександр Сенкевич.
Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва заявляв, що з міста виїхало близько 40% мешканців.
Але, попри це, води тим, хто залишився, все одно не вистачає. Тож люди змушені брати воду з джерел, злив та збирати дощову воду з дахів.