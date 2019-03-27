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    Boeing 737 MAX 8 екстрено сів у Флориді через проблеми з двигуном

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    Літак&nbsp;авіакомпанії Southwest Airlines здійснив екстрену посадку 26 березня&nbsp; - Boeing 737 MAX 8 екстрено сів у Флориді через проблеми з двигуном
    Літак авіакомпанії Southwest Airlines здійснив екстрену посадку 26 березня 

    Авіакомпанія Southwest переганяла Boeing 737 MAX без пасажирів із Флориди до Каліфорнії

    Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Southwest Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту Орландо у Флориді через проблеми з двигуном, повідомляє Fox News.

    Лайнер вилетів у Вікторвіль (штат Каліфорнія) 26 березня о 14:50 за місцевим часом, але через 10 хвилин екіпаж оголосив про надзвичайну ситуацію на борту і пішов на приземлення.

    Пасажирів в літаку не було, на борту перебували лише два пілоти. Ніхто з них не постраждав.

    Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

    Попередній звіт щодо причин катастрофи літака Boeing 737 «Ефіопських авіаліній» поблизу Аддіс-Абеби може бути оприлюднений вже цього тижня.

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