Boeing 737 MAX 8 екстрено сів у Флориді через проблеми з двигуном

Авіакомпанія Southwest переганяла Boeing 737 MAX без пасажирів із Флориди до Каліфорнії

Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Southwest Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту Орландо у Флориді через проблеми з двигуном, повідомляє Fox News.

Лайнер вилетів у Вікторвіль (штат Каліфорнія) 26 березня о 14:50 за місцевим часом, але через 10 хвилин екіпаж оголосив про надзвичайну ситуацію на борту і пішов на приземлення.

Пасажирів в літаку не було, на борту перебували лише два пілоти. Ніхто з них не постраждав.

Hey, Joe. In accordance with a requirement from the Federal Aviation Administration (FAA) on March 13, 2019, Southwest has suspended the operation of our 737 MAX 8 aircraft. -Jeana