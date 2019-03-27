Boeing 737 MAX 8 екстрено сів у Флориді через проблеми з двигуном



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Літак авіакомпанії Southwest Airlines здійснив екстрену посадку 26 березня

Авіакомпанія Southwest переганяла Boeing 737 MAX без пасажирів із Флориди до Каліфорнії

Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Southwest Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту Орландо у Флориді через проблеми з двигуном, повідомляє Fox News.

Лайнер вилетів у Вікторвіль (штат Каліфорнія) 26 березня о 14:50 за місцевим часом, але через 10 хвилин екіпаж оголосив про надзвичайну ситуацію на борту і пішов на приземлення.

Пасажирів в літаку не було, на борту перебували лише два пілоти. Ніхто з них не постраждав.

Hey, Joe. In accordance with a requirement from the Federal Aviation Administration (FAA) on March 13, 2019, Southwest has suspended the operation of our 737 MAX 8 aircraft. -Jeana — Southwest Airlines (@SouthwestAir) 26 березня 2019 р.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Попередній звіт щодо причин катастрофи літака Boeing 737 «Ефіопських авіаліній» поблизу Аддіс-Абеби може бути оприлюднений вже цього тижня.