Митрополит московської церкви в Тернополі засудив Путіна через війну в Україні

Митрополит Тернопільський і Кременецький РПЦ Сергій засуджує агресію проти України

Категоричний і послідовний противник проголошення автокефалії Православної церкви України ще з початку 90-х років ХХ століття, митрополит Тернопільський і Кременецький РПЦ в Україні Сергій (в миру – Борис Генсіцький) відмовився від Ордену Дружби та засудив президента Росії Володимира Путіна через війну Росії проти України. Про це йдеться у заяві митрополита, яка є в розпорядженні «Главкома».

Митрополит Тернопільський і Кременецький РПЦ в Україні відмовився від ордена «Дружби народів», подарованого йому президентом Росії Владіміром Путіним. Нагорода була подарована єрарху «УПЦ МП» до війни, тобто до 2014 року.

«В зв'язку з війною Росії проти України, розпочатої президентом В.Путіним, виконую свій громадський обов'язок: відмовляюся від його нагороди – ордена «Дружби народів» отриманого тоді, коли наші народи жили в мирі, тому, що нині він порушив мир між народами і почав війну проти нашої Батьківщини! Рішуче засуджую агресію проти України! Молюся, щоб Господь послав благословенний мир нашій Батьківщині!», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання.

Раніше Вселенський патріарх засудив російське вторгнення.

Тим часом патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні.

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