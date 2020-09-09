Богдан: спецоперацію із захоплення «вагнерівців» зірвала людина з оточення Зеленського



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Богдан заявив, що операцію по «вагнерівцях» зірвала людина з оточення Зеленського

Богдан підтвердив існування спецоперації із затримання бійців «ПВК Вагнера»

Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан розповів, що спецоперація щодо «вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Я не вірю, я знаю, що було саме так (як раніше описували в ЗМІ – ред.). Там навіть гірше все», – сказав він.

«Там справді була створена фірма у Венесуелі, набрано персонал, якісь люди вже поїхали туди працювати на якісь конкретні вишки. Їм платили там реальні гроші, вони реально там охороняли вишки. Це не просто якась казка. […] Цій операції понад рік — вона суперсекретна і суперсерйозна», — розповів Богдан.

За словами Богдана, операція тривала понад рік і була зірвана після того, як людина з близького оточення президента Володимира Зеленського зробила телефонний дзвінок.

«Цій операції більше року. Вона була суперсекретна і суперсерйозна, але її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка його зробила, фактично зізналася в цьому. [Хто це] розповість прокурор у цій справі дуже скоро», – сказав Богдан.

Ексголова Офісу Зеленського натякнув, що йдеться про дзвінок російській стороні.

Що стосується того, що Зеленський і звільнений напередодні начальник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба спростовували інформацію про зрив операції, Богдан наголосив, що Бурба «не вірить, що президент в цьому брав участь».

Богдан наголосив, що в момент, коли «вагнерівців» затримали в Мінську, президент був сконцентрований на питанні перемир’я і побоювався, що екстрадиція бойовиків може зірвати його.

«У президента були страхи, що ось ми посадимо літак, а у нас там перемир’я. 97% його роботи сьогодні – створення позитивного піар-образу. Для нього перемир’я – це найголовніший запит, вибори ж скоро. Цінність цієї операції можуть оцінити фахівці, а цінність піар-образу він дуже добре розуміє», – сказав він.

Як повідомлялося, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнер».

Як раніше писав «Главком», Лукашенко домовився з Путіним щодо 33 затриманих у Мінську осіб. За його словами, тему «бойовиків» вони обговорили в телефонній розмові і домовся «розібратися». Однак він підкреслив, що прокурори України і Росії не приїхали до Мінська працювати з затриманими росіянами, тому що їм «наплювати на цих хлопців».