У РФ назвали затримання бойовиків «Вагнера» у Білорусі провокацією «третьої країни»



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Затримання у Білорусі одного із бойовиків приватної військової кампанії «Вагнера»

Перевірка Слідчого комітету РФ збирається підтвердити «замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті» росіяни

Ситуація з російськими бойовиками приватної військової кампанії «Вагнера», затриманими в Білорусі, спровокована з третьої країни, щоб ускладнити відносини Москви і Мінська.

Про це заявив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

«Сьогодні представлені переконливі факти, які підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі», – зазначив посол.

За його словами, російські дипломати 6-7 серпня зустрілися з затриманими росіянами, «які не розуміють причин свого затримання, як і пред'явлених звинувачень в приготуванні до участі в масових заворушеннях».

На думку Мезенцева, перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить «замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті» росіяни.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко і Путін домовилися знайти винних у ситуації з «вагнерівцями».

До слова, 6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера»не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора України оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».

4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.