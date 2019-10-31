  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екснардеп Богомолець влаштувалась на нову роботу (фото)

    • Розсилка
    <p>Колишній депутат Ольга Богомолець - капітан медичної служби</p> - Екснардеп Богомолець влаштувалась на нову роботу (фото)

    Колишній депутат Ольга Богомолець - капітан медичної служби

    Фото: Facebook Ольги Богомолець

    Ексдепутат Ольга Богомолець розповіла про своє нове життя

    Колишній нардеп Ольга Богомолець зайняла посаду начальника мобільного шпиталю у місті Маріуполь на Донеччині.

    Про це вона повідомила 31 жовтня у Facebook.

    «Моє нове життя - дисципліноване - починається зарядкою і ранковим шикуванням. А моя нова посада називається заступник начальника мобільного шпиталя у місті Маріуполь», - написала Богомолець.

    За словами екснардепа, вона капітан медичної служби.

    Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

    Також читайте: 
    Маріуполь бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ депутат медицина військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ