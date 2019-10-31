Екснардеп Богомолець влаштувалась на нову роботу (фото)



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Колишній депутат Ольга Богомолець - капітан медичної служби Фото: Facebook Ольги Богомолець

Ексдепутат Ольга Богомолець розповіла про своє нове життя

Колишній нардеп Ольга Богомолець зайняла посаду начальника мобільного шпиталю у місті Маріуполь на Донеччині.

Про це вона повідомила 31 жовтня у Facebook.

«Моє нове життя - дисципліноване - починається зарядкою і ранковим шикуванням. А моя нова посада називається заступник начальника мобільного шпиталя у місті Маріуполь», - написала Богомолець.

За словами екснардепа, вона капітан медичної служби.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».