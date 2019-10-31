Екснардеп Богомолець влаштувалась на нову роботу (фото)
Колишній депутат Ольга Богомолець - капітан медичної служби
Ексдепутат Ольга Богомолець розповіла про своє нове життя
Колишній нардеп Ольга Богомолець зайняла посаду начальника мобільного шпиталю у місті Маріуполь на Донеччині.
Про це вона повідомила 31 жовтня у Facebook.
«Моє нове життя - дисципліноване - починається зарядкою і ранковим шикуванням. А моя нова посада називається заступник начальника мобільного шпиталя у місті Маріуполь», - написала Богомолець.
За словами екснардепа, вона капітан медичної служби.
Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.
У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.
В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».