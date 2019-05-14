Богослужіння у Філарета. Хто з єпископів прибув до Володимирського собору (фото)



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14 травня Православна Церква вшановує пам'ять священномученика Макарія

На Божественну літургію, яка проходить у вівторок, 14 травня, у Володимирському соборі Києва прибули три представники Української церкви з єпархій, які знаходяться на території РФ, - єпископ Валуйський Петро, митрополит Іоасаф Білгородський, митрополит Адріан (Старина), а також архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

Святкове богослужіння очолює Патріарх Філарет.

Як відомо, 14 травня Православна Церква вшановує пам'ять священномученика Макарія, митрополита Київського, Галицького і всієї Руси, мощі якого знаходяться у Володимирському соборі Києва.

Раніше повідомлялося, що Патріарх Філарет запросив предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія 14 травня разом вшанувати пам'ять священномученика Макарія.

У ПЦУ заявили, що Епіфаній 14 травня буде з візитом у Маріуполі, і тому не зможе прибути на запрошення Філарета у Володимирський собор.

Також Митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України Михаїл відмовив почесному патріарху Філарету приїхати до Києва 14 травня на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія.