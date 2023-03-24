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Кличко поїхав на схід та зустрівся з оборонцями Бахмута та Вугледара (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко поїхав на схід та зустрівся з оборонцями Бахмута та Вугледара (відео)
фото: скрін із відео

Столичні волонтери передали бійцям 93 ОМБР «Холодний Яр», яка обороняє Бахмут, автомобіль пікап

Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на сході України. Про це він повідомив у Telegram.

«Поїхав на схід України, аби підтримати і підбадьорити наших захисників та передати деякі необхідні речі, про які вони просили», – йдеться в повідомленні.

Столичні волонтери передали бійцям 93 ОМБР «Холодний Яр», яка обороняє Бахмут, автомобіль пікап. А також кровоспинні турнікети, систему зв'язку Starlink. Кличко вручив воїнам бригади і відзнаки мера столиці – медалі «Честь. Слава. Держава».

«Також відвідав і підтримав сьогодні бійців ОМБР, які утримують передові позиції біля Вугледару. На їх прохання, привіз 12 дронів Mavic 3T, обладнаних тепловізорами, та батареї до них», – додав мер.

Крім того, голова Києва поспілкувався з людьми, що живуть поруч з лінією фронту. 

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Теги: Віталій Кличко Київ фронт війна

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