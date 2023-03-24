Кличко поїхав на схід та зустрівся з оборонцями Бахмута та Вугледара (відео)
Столичні волонтери передали бійцям 93 ОМБР «Холодний Яр», яка обороняє Бахмут, автомобіль пікап
Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на сході України. Про це він повідомив у Telegram.
«Поїхав на схід України, аби підтримати і підбадьорити наших захисників та передати деякі необхідні речі, про які вони просили», – йдеться в повідомленні.
Столичні волонтери передали бійцям 93 ОМБР «Холодний Яр», яка обороняє Бахмут, автомобіль пікап. А також кровоспинні турнікети, систему зв'язку Starlink. Кличко вручив воїнам бригади і відзнаки мера столиці – медалі «Честь. Слава. Держава».
«Також відвідав і підтримав сьогодні бійців ОМБР, які утримують передові позиції біля Вугледару. На їх прохання, привіз 12 дронів Mavic 3T, обладнаних тепловізорами, та батареї до них», – додав мер.
Крім того, голова Києва поспілкувався з людьми, що живуть поруч з лінією фронту.
Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.
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