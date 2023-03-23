Черговий злочин Росії: окупанти депортують мешканців передмістя Бахмута

«Вагнерівці» масово вивозять українців у захоплені райони Луганської області, а потім депортують у віддалені регіони РФ

Російські окупанти проводять примусову депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як повідомляється, «вагнерівці» спершу вивозять людей у захоплені райони Луганської області. Там мешканці проходять фільтрацію, після чого їх депортують до Пєрмі й інших віддалених регіонів Росії.

У ЦНС зазначили, що Росія користуючись бойовими діями, які сама й розв'язала, депортує місцеве населення під намірами евакуації. Після чого асимілює українців у віддалених районах РФ, адже ті тепер залежні від окупантів.

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Окупанти «евакуювали» з передмістя Бахмута близько 30 осіб до Ростова ще на початку січня. Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але українців вивезли на фільтрацію.

Росіяни навмисно ініціюють на окупованих територіях гуманітарні кризи, вивозячи звідти держустанови, закриваючи лікарні та аптеки, щоб зробити життя місцевих нестерпним. Таким чином росіяни прагнуть змінити демографічний склад населення, а також «створюють пропагандистську картинку про «тікаючих» від України жителів».

Наразі в Бахмуті Донецької області залишились 3 тис. людей, серед яких 32 дитини. Дехто в регіоні не має бажання евакуюватися та умисно ховається від рятувальників й місцевої влади.

Нагадаємо, що наступ росіян під Бахмутом паралізовано. Усім підрозділам ЗСУ, які перебувають у Бахмуті, поставлено завдання вести активну оборону.

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До слова, ЗСУ пояснили, яка доля чекає виснажених «вагнерівців» біля Бахмута.