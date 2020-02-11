Мінкульт пнув попередників за скандальні поїздки спортсменів до Росії та обіцяє подумать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр прислухався до голосу розуму

Йшов шостий рік війни з РФ…

Міністр культури та спорту Володимир Бородянський раптово збагнув, що поїздки українських спортсменів до Росії є неприйнятними, а тому з цим неподобством треба щось робити. Про це він повідомив на брифінгу у вівторок, 11 лютого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дерюгіна везе збірну на комерційний старт у Москву

За словами урядовця, його відомство починає консультації з міжнародними організаціями, щоб вирішити питання виступу українських спортсменів у РФ. Нагадаємо, що Росія напала на Україну ще в 2014 році – з того часу значна територія нашої країни окупована ворогом, загинули більше 10 тисяч українців, кілька мільйонів стали біженцями, а українські спортсмену як їздили, так і їздять на змагання в РФ.

Бородянський визнав проблему та назвав винних. А це – попередня влада. І доля правди в цьому є.

«Всі ці роки, коли діяв цей наказ, ми фактично ховали голову в пісок. Ви говорили, що "не рекомендуємо", але вони якось там їздять. Держава самоусунулась від складних питань. Це складне питання і його треба вирішувати на міжнародному рівні. Тобто є країна-агресор, яка напала на Україну, і в цій країні проводять міжнародні змагання. Якщо наші спортсмени туди не їздять - вони втрачають очки. Це несправедливо. А їздити туди - це нормування наших відносин. От в цьому конфлікті ми живемо, його треба вирішити. Ми починаємо зараз консультації з міжнародними організаціями, як це питання повинно бути врегульовано в Україні, як це питання повинно бути врегульовано на майбутнє», - зробив гучну заяву міністр.

Нагадаємо, що каталізатором того, що Мінкульт нарешті заворушився, став скандал, який спровокувала збірна з художньої гімнастики, яка показово поїхала до Москви на комерційний турнір. Міністр, коли його попросили прокоментувати даний демарш, не знайшов нічого кращого, як повідомити про необхідність таких поїздок та практично «благословив» спортивних заробітчан на поїздки до Росії.

Слова Бородянського обурили ще більше й навіть засмутили канадську діаспору. Тому довелося швидко «перевзуватись» та обіцяти «щось подумать».

Джерело: УНН