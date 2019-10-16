Переговори щодо Донбасу: Росія влаштувала істерику, бо не хоче розпускати бойовиків з ДНР і ЛНР

В Мінських угодах не існує жодної згадки про ДНР і ЛНР...

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Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщает в Фейсбуке, что на переговорах в Минске украинская сторона поставила условие: выполнение политического блока минских соглашений возможно только в том случае, если группировки ЛДНР будут распущены.

В России по этому поводу уже истерика. Как обычно, обвиняют Украину в срыве переговоров, но на самом деле все сказано верно: в самих минских соглашениях нет никаких ЛДНР. Есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ОРДЛО. Следовательно, нарушением минских соглашений является как раз сам факт существования так называемых «республик».

Пойдет ли российская сторона на такое условие? Очевидно, что нет. Таким образом, перед нами конкретная иллюстрация невыполнимости минских соглашений. С одной стороны - ЛНР и ДНР в них не значатся, с другой - продолжают принимать участие в переговорах и выдвигать какие-то требования. Ликвидировать эти организации Россия отказывается. Мы же с ними ни о чем не договаривались, и ничего согласовывать не должны. Очень правильно, что наконец озвучено это принципиальное условие украинской стороны. Давно пора было это сделать.

Джерело: блог Дениса Казанського

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