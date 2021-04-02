Підривав мости, викрадав людей: СБУ затримала бойовика «ЛНР»

Злочинець рінеш втік із Луганщини на Дніпропетровщину через конфлікт із ватажками бойовиків

Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині ватажка терористичної групи з «ЛНР». Очолюване зловмисником угруповання причетне до вбивства співробітника СБУ.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даними досудового слідства, мешканець тимчасово окупованого Слав’яносербського району у 2014 році приєднався до незаконного збройного формування бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Він організував і очолив терористичну групу, яка брала активну участь у бойових діях проти сил АТО.

За оперативною інформацією, зловмисники вчиняли особливо тяжкі злочини проти мирного населення регіону, зокрема, незаконно позбавляли волі людей для викупу.

Оперативники спецслужби також встановили, що бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець. Цей об’єкт критичної інфраструктури був потім підірваний бойовиками, якими керував підозрюваний.

Через деякий час бойовик вирішив залишити терористичне угруповання через конфлікт з ватажками і побоювання за власне життя та повернувся на територію, підконтрольну українській владі.

Співробітники СБУ під час спецоперації встановили його місцезнаходження у Дніпропетровській області.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили бойовику про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ст. 113 (диверсія) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Департаменту нагляду у кримінальних справах щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора триває досудове розслідування.