Україна оголосила в розшук головного пропагандиста «ЛНР»

«Міністр зв’язку та масових комунікацій» формує у мешканців окупованої частини Луганщини ідеологію РФ

Українські правоохоронці повідомили про підозру «міністру зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області. Йому інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній українській владі території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Російської Федерації.

«Наразі він продовжує організовувати роботу «міністерства» шляхом участі у проведенні нарад у так званих комітетах і колегіях, приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва так званої ЛНР, направлені на загальне функціонування системи так званих «органів влади» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області», - повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими третього управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов підписав та направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про воєнні злочини, скоєні РФ. Зокрема, про Іловайську трагедію та бої за Донецький аеропорт.

Як відомо, українська прокуратура звинуватила РФ у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Раніше СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії. Генерал-полковника Андрія Картаполова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – ведення агресивної війни.