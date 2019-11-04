Бойовики 16 разів обстріляли українських захисників



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Впродовж доби 4 листопада втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це 4 листопада повідомляє пресцентр Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що шість обстрілів українських позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

на околиці Новотошківського – з усього спектру озброєння починаючи зі стрілецької зброї до мінометів різних калібрів та артилерії калібру 122 мм;

неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного – з СПГ;

у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів;

двічі біля Троїцького – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та СПГ.

«На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами у районі Новотошківського дітей, які знаходилися у школі, було евакуйовано до бомбосховища. Жертв серед цивільного населення немає. Після закінчення обстрілу навчання продовжилося», - говориться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази поблизу Мар'їнки – з РПГ та стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

у районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

«Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає», - повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил.

Нагадаємо, наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.