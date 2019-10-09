Бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню



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Впродовж поточної доби, 9 жовтня, втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, повідомляє 9 жовтня пресцентр Об’єднаних сил у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев’ять обстрілів:

неподалік Пісків з напрямку Веселого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів:

поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

двічі в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Золотого з напрямку Первомайська – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм;

поблизу Майорська з напрямку «Шахта 6-7» – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було.

До слова, 9 жовтня на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

Поліція затримала двох осіб, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.