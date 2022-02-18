Нардепи і міністри їдуть на фронт

Делегація відвідає населені пункти, які обстріляли російські бойовики

У суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення – завтра на лінію фронту вирушать представники Верховної Ради та частина міністрів. Данілов, за його словами, також завтра буде на Донбасі.

Секретар РНБО сказав, що делегація буде у тих місцях, де від обстрілів постраждала інфраструктура.

Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає. «Роздування паніки серед населення – це точно, що нам не потрібно. Паніка – це сестра поразки. У нас буде перемога, але тільки правовим дипломатичним шляхом. Нам не потрібні жертви серед цивільного населення. Всі провокації, які будуть зроблені на окупованій території, до нас не мають ніякого відношення. Ніяких планів щодо дестабілізації ситуації ми не виношуємо», – заявив він.

Тим часом розвідка попереджує, що російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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