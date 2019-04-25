Паспортизація окупованого Донбасу: чи очікувати нам на нову військову агресію від Росії?

Росія знову перейшла «червону лінію»

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Подписание российским президентом Путиным указа об упрощенной процедуре предоставления гражданства России согласно принятым Госдумой поправкам вчера вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Мнения разделились – от «завтра планируется большое наступление» до «черт с ними – отрезанный ломоть». Давайте вынесем за скобки эмоции и оценим реально, что произошло и, главное, что изменилось. Не забывая оценивать не только сам факт, но и выбранный для этого шага момент.

Итак, сами поправки об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства были приняты еще в прошлом году и уже тогда подписаны Путиным. Ждали только президентского Указа. То есть это не эмоциональное решение, чтобы поставить именно Зеленского на растяжку перед переговорами и не реакция на его нежелание проводить прямые переговоры с лидерами так называемых ЛНР и ДНР. Это растянутая по времени комбинация, для которой период передачи власти от одного украинского президента другому – самый удобный для завершающей точки. Потому что именно сейчас происходит процесс смены не только главнокомандующего, но и министра иностранных дел. То есть украинская сторона теряет в оперативности и эффективности реакции.

Впрочем, особо много выжать из этого момента Кремль не смог – реакция Украины не заставила себя ждать, США, страны ЕС тоже не промолчали. Так что вполне вероятно, что в ближайшее время можно будет ждать усиления санкций. Но начнем с главного – что хотела РФ получить в качестве приза за переход очередной «красной линии».

Самый тревожный вопрос – ждать ли Украине после этого решения РФ большого наступления или нет? С одной стороны – украинская армия и структура обороны на линии разграничения сейчас таковы, что большое наступление для Кремля обойдется слишком дорого. Как в смысле потерь и материального ущерба, так и резким усилением санкционного давления. И если бы у них хватало сил и ресурсов для такого шага, они могли бы обойтись и без создания серьезного повода. В Крыму и в Донбассе в 2014 году обошлись без всяких сложных политических комбинаций просто по привычному принципу «Право на стороне сильного». Правда, совсем выносить этот фактор за скобки не стоит.

Защита русскоязычного населения – чисто российская дипломатическая фишка, которую мировое сообщество не воспринимает всерьез. Просто потому что такого понятия в дипломатии не существует. Диким кажется заявление США о защите англоязчных, Франции о защите франкоговорящих, ну а появление испанских военных в Южной Америке с такими лозунгами выглядело бы просто в формате анекдота. А вот защита своих граждан – совсем другое дело. США могут на законных основаниях начать боевые действия и отправить весь Шестой флот для защиты одного гражданина Америки. В РФ давно озаботились аналогичным законом и могут этот вариант использовать.

При необходимости организовать «обстрел со стороны украинских карателей» или «ДРГ на мусоровозе с минометом» не сложно. Но погибнут уже не абстрактные «повстанцы Донбасса», а граждане России. Что даст формальный повод нанести удар не только со стороны ОРДЛО, а напрямую из РФ со стороны Белгорода на Чернигов и даже со стороны Беларуси или Приднестровья. Согласитесь, это угроза совсем другого уровня, чем обострение на линии разграничения в ОРДЛО. Будет ли она реализована? Об этом знают только тараканы в отдельно взятой голове Путина, но сама возможность реализации этой угрозы в любой момент усиливает позиции Кремля на переговорах. С учетом смены президента в Украине и возможной перезагрузки переговорного процесса – совсем не лишний козырь. Самый лучший ход в шахматах — ход доской, это правило еще никто не отменял. Кстати, подлетное время для боевого вертолета от границы с РФ в Черниговской области до Киева чуть больше сорока минут. Это для понимания тем, кто сидя в киевском кафе любит пошутить про «а то Путин нападет».

Переходим от возможного сценария прямой агрессии к тем вопросам, которые РФ решает для себя без военного фактора. Тут одна подпись на бумаге позволяет решить сразу несколько внутренних вопросов. Первый – рейтинговый лично для Путина. Да, с этим проблемы и рейтинг бессменного российского вождя просел ниже планки до оккупации Крыма. Более того, расходы на содержание оккупированных территорий, строительство моста на фоне потерь от санкций вызывают глухое ворчание населения. Самое время вбросить очередную дозу патриотичного угара про собирание земель и «своих не бросают». Плюс демографический фактор. Число славян и христиан в РФ неуклонно сокращается даже на европейской части, а Сибирь и Дальний Восток уверенно осваивают китайце даже без применения силы – просто вытесняют демографически. И вливание условно русских тут очень кстати.

Геополитический фактор тоже не стоит сбрасывать со счета. Если кто не в курсе, Польша предложила американскому президенту вместо условной «Башни Трампа» построить «Форт Трампа» на своей территории. То есть систему военных баз НАТО с увеличением присутствия американских военных до 10 тысяч человек, плюс танки и авиация. Трампу идея очень понравилась и скорее всего формально соглашение будет подписано 1 сентября во время визита хозяина Белого дома в Варшаву. А в апреле на Форуме безопасности в Киеве Арсений Яценюк в качестве программы заявил о необходимости размещения военных баз НАТО уже в Украине. Адекватные украинские политики встретили инициативу с одобрением. А Кремль просто бредит идеей создания буфера между РФ и НАТО. И раз уж не получилось превратить в буфер всю Украину, то хотя бы ОРДЛО в этом качестве будут использовать по полной программе. И тут очень важно опираться не на мифический народ Донбасса, а на граждан РФ с юридическими аргументами.

Что имеем в сухом остатке? Российская угроза остается для Украины проблемой номер один и в качестве риска нужно рассматривать не только попытку расширения границ ОРДЛО, но и удары с других направлений с формулировкой ответа на «агрессивные действия в отношении граждан РФ». Как в Грузии в 2008. С таким развитием событий вопрос реинтеграции Донбасса переносится на неопределенный срок, а по факту в ближайшее время получаем новую Абхазию или Приднестровье. С официальным размещением там любого количества российских войск и любых типов вооружения для «защиты граждан РФ». Поскольку фактически мы и до «паспортной инициативы» не контролировали ситуацию на оккупированных территориях, а РФ там полноценная хозяйка мы видим процесс, когда «де-факто» превращается в «де-юре».

Тем не менее, нельзя исключать новых активных попыток РФ впихнуть ОРДЛО в состав Украины в качестве своего анклава, но уже с российскими гражданами. Проживающими в том же Донецке и Луганске на совершенно законных основаниях. А вот санкционное давление может после пересечения очередной красной линии может усилиться. Потому что бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. И Путин рискует оказаться в роли однорукого сторожа зоопарка, который был уверен, что крокодилам нравится, когда им чешут носик. С другой стороны – что ему терять?

Джерело: dengi.informator.ua

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