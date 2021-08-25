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    Місія ОБСЄ помітила танки та гаубиці окупантів на Донбасі

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    Місія ОБСЄ помітила танки та гаубиці окупантів на Донбасі - Місія ОБСЄ помітила танки та гаубиці окупантів на Донбасі
    Місія ОБСЄ помітила танки та гаубиці окупантів на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    Місія зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу)

    Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про порушення відведення військ з боку бойовиків на Донбасі. У Луганській та Донецькій області спостерігали танки, гаубиці, реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку окупантів. Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ за 24 серпня.

    Місія зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу), розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

    Три з них помітили, завдяки спостереженню з повітря, на полігоні поблизу н. п. Міусинськ, а 9 - на території об'єкта поблизу н. п. Садовий.

    Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 35 танків і 21 гаубицю в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей.

    На полігоні поблизу н. п. Міусинська помітили 14 танків, 10 самохідних гаубиць і 11 буксируваних гаубиць невстановленого типу. А на полігоні поблизу н.п. Тернове виявили 21 танк.

    Крім того, в житлових районах Калинове і Брянки були помічені бронетранспортери, БМП та БТР бойовиків.

    Нагадаємо, раніше в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військові СЦКК повітря озброєння
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    Місія ОБСЄ помітила танки та гаубиці окупантів на Донбасі