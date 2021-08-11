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    Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)

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    Загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм - Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)

    Загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм

    Фото: ОТГ «Схід» / Facebook

    У результаті обстрілу без електрики залишилися населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степне і Солодке

    Сьогодні, 11 серпня, бойовики на Донбасі обстріляли із заборонених Мінськими угодами 122-міліметрових гармат Новомихайлівку. Загалом було випущено понад 20 снарядів, постраждалих серед місцевих жителів немає. Про це повідомляє оперативно-тактична група «Схід».

    Зазначається, з 03:00 до 04:00 години ранку бойовики незаконних збройних формувань артилерійським вогнем пошкодили цивільну інфраструктуру села Новомихайлівка.

    «Загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. Всього було зафіксовано 22 постріли», – йдеться в повідомленні.

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    Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)
    Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)
    Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)
    Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)
    Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)

    Пошкодження отримали трансформаторна підстанція та водонапірна вежа. В результаті обстрілу без електрики залишилися населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степне і Солодке.

    «Постраждалих місцевих жителів немає» , – додали в командуванні.

    Всі факти порушення режиму тиші зафіксовані і передані представникам ОБСЄ.

    До слова, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.

    Додамо, що сьогодні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.

    Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

    Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Донеччина обстріл
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    Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)