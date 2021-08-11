Бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото)

У результаті обстрілу без електрики залишилися населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степне і Солодке

Сьогодні, 11 серпня, бойовики на Донбасі обстріляли із заборонених Мінськими угодами 122-міліметрових гармат Новомихайлівку. Загалом було випущено понад 20 снарядів, постраждалих серед місцевих жителів немає. Про це повідомляє оперативно-тактична група «Схід».

Зазначається, з 03:00 до 04:00 години ранку бойовики незаконних збройних формувань артилерійським вогнем пошкодили цивільну інфраструктуру села Новомихайлівка.

«Загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. Всього було зафіксовано 22 постріли», – йдеться в повідомленні.

Пошкодження отримали трансформаторна підстанція та водонапірна вежа. В результаті обстрілу без електрики залишилися населені пункти Новомихайлівка, Тарамчук, Степне і Солодке.

«Постраждалих місцевих жителів немає» , – додали в командуванні.

Всі факти порушення режиму тиші зафіксовані і передані представникам ОБСЄ.

До слова, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.

Додамо, що сьогодні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.

Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.